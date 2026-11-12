Главные новости за 12 ноября. Кавказ
Администрация Ставрополя установила среднюю рыночную цену квадратного метра жилья на четвертый квартал 2026 года в размере 114 336,91 руб. По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 3 тыс. руб., или 2,7%. Соответствующее постановление городская администрация приняла 6 ноября. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2026 года.
Госучреждения и госкомпании Ставропольского края в январе—сентябре 2026 года в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ провели 45 тендеров на закупку зерна, зерновых и масличных против 46 процедур годом ранее. При этом объем закупок в этом году увеличился на 48,3% — с 29 млн до 43 млн руб. Об этом свидетельствуют данные электронной торговой площадки РТС-Тендер по итогам анализа данных ЕИС. Большая часть тендеров пришлась на сушеный горох: за девять месяцев его закупили на 18 млн руб. против 18,9 млн руб. годом ранее. На втором месте по объему — семена подсолнечника, их приобрели на 11,9 млн руб., тогда как за аналогичный период прошлого года таких закупок не было.
Конкурсный управляющий непубличного акционерного общества «Меркурий АПК «Прохладненский» Венера Османова объявила о проведении электронных торгов по продаже права требования к контролирующему лицу должника. На торги выставлена дебиторская задолженность Заура Лаказова в размере 1,89 млрд рублей, возникшая в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Управление закупок Северной Осетии объявило конкурс на капитальный ремонт Чапаевского моста через Терек во Владикавказе. Начальная цена контракта — 1,983 млрд руб., заявки принимают до 30 ноября, итоги планируют подвести 3 декабря. Подрядчику готовы перечислить аванс в размере 30% — около 595 млн руб. Информация опубликована в извещении о закупке в ЕИС; конкурсные документы содержат проект, сметное заключение и расчет цены.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану рассмотрит жалобу ООО «Промстройсервис» на действия заказчика конкурса по строительству центра «Юнармия» в Махачкале. Заседание назначено на 13 ноября 2026 года, 14:40. Жалобу зарегистрировали 9 ноября, а 11 ноября обновили сведения о ней. На момент обновления она оставалась на рассмотрении. Единая информационная система указывает, что заключение контракта приостановили по требованию контрольного органа. Доводы заявителя в карточке жалобы не раскрыты.
Конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания Домоуправление № 2 в городе Кисловодске» объявил повторный открытый аукцион по продаже нежилой недвижимости и права аренды земельного участка. Начальная цена единого лота — 12,4389 млн руб., шаг и задаток составляют по 10%. Заявки принимают с 23 ноября по 28 декабря 2026 года, аукцион назначен на 29 декабря. Торги пройдут на электронной площадке «Альфалот».
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назначил 34-летнего Заура Гаева заместителем председателя правительства республики. Назначение оформлено указом № 472, он опубликован на сайте республиканского правительства. До перехода в кабмин Заур Гаев с 2023 года работал советником главы региона.