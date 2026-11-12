Главные новости за 12 ноября. Ростов-на-Дону и область
Инвестиции в освоение участка по добыче угля «Садкинский-Восточный 1» в Ростовской области превысили в этом году 3 млрд руб. Сумма больше прошлогодней почти в два раза, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, с середины 2026 года на участке «Садкинский-Восточный 1», запасы которого превышают 45 млн т антрацита, началась добыча. Сейчас в работе находится первая лава.
В Ростове-на-Дону выставлен на продажу торгово-складской комплекс в микрорайоне Александровка (Пролетарский район). Собственник оценил объект в 295 млн руб. Общая площадь комплекса — 5 тыс. кв. м. Согласно объявлению, опубликованному на одной из площадок в конце октября, объект представляет собой готовый арендный бизнес с высокой заполняемостью — сдано около 95% площадей. Расчетный срок окупаемости инвестиций — 8,5 года.
Госучреждения и госкомпании Ростовской области в январе—сентябре 2026 года в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ провели 45 тендеров на закупку зерна, зерновых и масличных против 56 процедур годом ранее. При этом объем закупок увеличился на 9% — с 33 млн до 36 млн руб. Об этом данные электронной торговой площадки РТС-Тендер по итогам анализа данных ЕИС. Большая часть тендеров пришлась на семена подсолнечника: за девять месяцев их закупили примерно на 20 млн руб. против 6 млн руб. за аналогичный период прошлого года. На втором месте — сушеный горох, его приобрели на 12 млн руб. (годом ранее — на 14 млн руб.).
Бывшему главе Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко продлили срок содержания под стражей еще на три месяца — до 23 января 2027 года включительно. Информацию об этом «Ъ-Ростов» подтвердили в суде. Экс-чиновника задержали 24 октября 2025 года. По версии следствия, он нарушил бюджетное законодательство, привлекая кредит коммерческого банка. В результате городскому бюджету, как полагают правоохранители, был причинен ущерб более чем на 47 млн руб.
За девять месяцев число ДДУ в пригородах донской столицы выросло на 55% к показателю прошлого года — это максимальный темп среди всех городов-спутников мегаполисов страны. Об этом Движение.ру сообщили в «Авито Недвижимости», изучив данные сервиса «Про Дома». Общее число ДДУ в городах-спутниках за этот период увеличилось на 29% без учета Москвы. Второе место заняли окрестности Санкт-Петербурга (+50%), третье — Новосибирска (+20%). В лидирующих локациях продажи обеспечили крупные жилые комплексы.
В следующем году Ростовская АЭС введет в эксплуатацию комплекс вентиляторных градирен для энергоблока №4. Решение продиктовано успешным опытом эксплуатации аналогичного оборудования, которое с 2021 года работает на блоке №3. Об этом рассказал заместитель губернатора Дона Игорь Сорокин. По словам Игоря Сорокина, вентиляторные градирни обеспечивают дополнительное охлаждение энергоблоков в жаркие летние месяцы и тем самым предотвращают потери электроэнергии. За пять лет работы на блоке №3 оборудование подтвердило высокую эффективность. Экономический эффект составляет снижение потерь в пиковые месяцы на 183,6 млн кВт·ч электроэнергии для каждого блока, оснащенного такими градирнями, заметил замглавы региона.
В Ростовской области число регистраций кофеен за год выросло в четыре раза. Об этом сообщил «Блокнот Ростов» со ссылкой на аналитиков «Контур.Фокуса». Речь идет о заведениях без полноценного приготовления сложной еды — барах, кофейнях, чайных, точках продажи кофе с собой и точках формата coffee to go. Так, за весь 2025 год в регионе зарегистрировали 45 таких заведений, а за прошедший период 2026 года — уже 181.