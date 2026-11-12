Коммунальщики Ростова перейдут на зимний режим работы 15 ноября

Основу зимнего автопарка составят комбинированные дорожные машины, на которые устанавливают отвалы и бункеры для реагентов с разбрасывателями. Для уборки тротуаров будут использовать мини-погрузчики со щетками и ручные роторные снегоуборщики. По словам Александра Скрябина, город закупил противогололедные материалы и запчасти, а договоры на содержание дорог заключены на весь зимний период.