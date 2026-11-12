Коммунальщики Ростова перейдут на зимний режим работы 15 ноября
В Ростове-на-Дону с 15 ноября коммунальные службы перейдут на зимний режим работы. К этому времени город подготовил 230 единиц техники для уборки снега и борьбы с гололедицей. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Основу зимнего автопарка составят комбинированные дорожные машины, на которые устанавливают отвалы и бункеры для реагентов с разбрасывателями. Для уборки тротуаров будут использовать мини-погрузчики со щетками и ручные роторные снегоуборщики. По словам Александра Скрябина, город закупил противогололедные материалы и запчасти, а договоры на содержание дорог заключены на весь зимний период.
Во время снегопадов и гололедицы техника будет дежурить в разных районах города. Перед ухудшением погоды коммунальные службы планируют обрабатывать подъемы, спуски и мосты. При сильном снегопаде на дороги выведут колонны машин, водители будут работать в три смены.
За уборку дворов отвечают управляющие компании. Им поручено закупить снегоуборочный инвентарь и реагенты, а также провести собственные проверки готовности к зиме.