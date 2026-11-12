ООО «Дорстрой» обязали за свой счет отремонтировать северный подъезд к Аксаю

С иском к подрядчику обратилась администрация Аксайского городского поселения. Речь идет о дороге, построенной по муниципальному контракту от декабря 2019 года стоимостью 143,2 млн руб. В ходе осмотра объекта в 2023 году заказчик обнаружил разрушение водоотводных лотков, трещины и просадки асфальтового покрытия, повреждения бордюров и пешеходных дорожек. Также были выявлены проблемы с дорожными знаками и засорение водоотводных сооружений.