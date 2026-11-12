ООО «Дорстрой» обязали за свой счет отремонтировать северный подъезд к Аксаю
Арбитражный суд Ростовской области обязал ООО «Дорстрой» провести капитальный ремонт северного подъезда к Аксаю — участка от 1054-го километра трассы М-4 «Дон» до улицы Речников. Работы необходимо выполнить в течение полугода после вступления решения в законную силу. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
С иском к подрядчику обратилась администрация Аксайского городского поселения. Речь идет о дороге, построенной по муниципальному контракту от декабря 2019 года стоимостью 143,2 млн руб. В ходе осмотра объекта в 2023 году заказчик обнаружил разрушение водоотводных лотков, трещины и просадки асфальтового покрытия, повреждения бордюров и пешеходных дорожек. Также были выявлены проблемы с дорожными знаками и засорение водоотводных сооружений.
Судебная экспертиза подтвердила наличие недостатков и установила, что они возникли в том числе из-за нарушений технологии строительства и отсутствия очистки водоотводных лотков. Среди причин эксперт также назвал движение по дороге транспорта разной грузоподъемности. Дефекты признали устранимыми, однако ремонт дороги по степени повреждений отнесли к капитальному.
«Дорстрой» возражал против иска и утверждал, что часть недостатков уже устранил, а остальные не относятся к его гарантийным обязательствам. Суд отклонил эти доводы, приняв заключения судебных экспертиз. В результате компанию обязали заменить разрушенные пластиковые лотки, очистить бетонные и пластиковые водоотводные сооружения, отремонтировать асфальтовое покрытие, восстановить бордюры и поврежденные участки тротуаров.
Кроме того, с подрядчика взыскали 299,9 тыс. руб. расходов на экспертизу в пользу администрации и 6 тыс. руб. госпошлины в федеральный бюджет.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорстрой» зарегистрировано 12 октября 2007 года в Аксае Ростовской области. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральный директор — Александр Пашкевич. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. По данным бухгалтерской отчетности за 2025 год, выручка компании составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 59,4 млн руб.