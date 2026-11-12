Завершился прием заявок на премию «Твердые знаки — 2026»

После завершения модерации проекты передадут Экспертному совету премии. Жюри ознакомится со всеми допущенными заявками в течение пяти рабочих дней. По итогам оценки и голосования будут определены три номинанта в каждой категории — их имена и представленные проекты организаторы планируют объявить около 20 ноября.