Завершился прием заявок на премию «Твердые знаки — 2026»
Прием заявок на участие в бизнес-премии «Твердые знаки — 2026» завершился 10 ноября.
Сейчас поступившие проекты проходят модерацию и распределяются по номинациям. В ближайшие дни организаторы свяжутся с участниками, чьи заявки допущены к дальнейшему рассмотрению.
После завершения модерации проекты передадут Экспертному совету премии. Жюри ознакомится со всеми допущенными заявками в течение пяти рабочих дней. По итогам оценки и голосования будут определены три номинанта в каждой категории — их имена и представленные проекты организаторы планируют объявить около 20 ноября.
Всего в этом году премия включает 12 номинаций. Среди категорий — цифровые решения и внедрение искусственного интеллекта, социальные инициативы, HR-практики, импортозамещение, недвижимость, туризм, агропромышленный комплекс и промышленность.
В состав Экспертного совета вошли представители региональных властей, руководители крупных компаний и отраслевые специалисты. Среди них министр промышленности Краснодарского края Дмитрий Хмелько, министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев, исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова, председатель правления банка Кубань Кредит Александр Калинич.
Церемония награждения лауреатов состоится 24 ноября в Краснодаре, в отеле Hampton by Hilton Krasnodar. Организатор премии — деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
Официальными партнерами премии являются ООО КБ «Кубань Кредит», Девелоперская компания «Неометрия», инвестиционно-строительный холдинг «Самсон» и ПАО «Ростелеком». Организатор — деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
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