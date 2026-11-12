По оценкам ВТБ, за 10 месяцев года объем розничных пассивов в российских банках увеличился на 1 трлн 700 млрд руб. и превысил 67,5 трлн руб. В октябре 2026-го рынок «подрос» на 0,2%. Ключевым драйвером роста выступают рублевые накопительные счета. «Это не просто рост показателей — это отражение новой модели поведения россиян: сегодня для них приоритетны инструменты, позволяющие оперативно реагировать на жизненные задачи и при этом получать процентный доход», — отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев. С 11 ноября ВТБ повысил ставку по вкладу «Выгодное начало» до 20% годовых. Продукт сроком на два месяца доступен новым клиентам и действующим, не имевшим вкладов и накопительных счетов в ВТБ в течение последних 180 дней. Он ориентирован на максимальную доходность в период роста трат перед Новым годом.