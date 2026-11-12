Корпоративные новости на “Ъ FM”
По оценкам ВТБ, за 10 месяцев года объем розничных пассивов в российских банках увеличился на 1 трлн 700 млрд руб. и превысил 67,5 трлн руб. В октябре 2026-го рынок «подрос» на 0,2%. Ключевым драйвером роста выступают рублевые накопительные счета. «Это не просто рост показателей — это отражение новой модели поведения россиян: сегодня для них приоритетны инструменты, позволяющие оперативно реагировать на жизненные задачи и при этом получать процентный доход», — отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев. С 11 ноября ВТБ повысил ставку по вкладу «Выгодное начало» до 20% годовых. Продукт сроком на два месяца доступен новым клиентам и действующим, не имевшим вкладов и накопительных счетов в ВТБ в течение последних 180 дней. Он ориентирован на максимальную доходность в период роста трат перед Новым годом.
Глава Минцифры Шадаев заявил о необходимости ухода дата-центров под землю. По его словам, этот вариант предпочтительнее, чем перенос ЦОДов за границу. В октябре 2026-го БПЛА атаковали дата-центры «Яндекса», «Сбера» и VK. «Яндекс» на этом фоне столкнулся с масштабным сбоем в работе своих сервисов. В ноябре президент России Владимир Путин разрешил временно использовать зарубежные дата-центры для обеспечения функционирования информационных ресурсов в стране.
«Золотая корона» вновь запустила денежные переводы из России в Грузию. Она останавливала переводы в Грузию и ряд других стран после того, как в июле 2026 года оператор платежной системы РНКО «Платежный центр» попал под европейские санкции.