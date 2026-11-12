Несколько поездов «Таврия» отменят в ноябре из-за ремонта железной дороги на Кубани
В ноябре изменятся маршруты нескольких поездов «Таврия», следующих через Краснодарский край. Часть рейсов между Симферополем и Адлером отменят, а некоторые составы пустят в обход Краснодара. Изменения связаны с плановыми ремонтными работами на железной дороге.
С 17 по 19 ноября ремонт пройдет на участке Лазаревская—Сочи. Движение поездов на этом отрезке приостановят с 15:00 17 ноября до 15:00 19 ноября.
Как сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», из расписания временно исключат отдельные рейсы поезда №315/316 «Таврия» Симферополь—Адлер. Из Крыма поезд не отправится 17, 18, 19 и 21 ноября. Из Адлера рейсы отменят 17, 18, 19 и 22 ноября. В остальные дни состав продолжит ходить по обычному расписанию.
Также изменится сообщение между Москвой и Адлером. Вместо поездов №447/448 Москва—Адлер будут курсировать составы №433/434 Москва—Новороссийск. Из Москвы они отправятся 16 и 18 ноября, из Новороссийска — 18 и 20 ноября.
Еще один этап ремонта пройдет с 16 по 27 ноября на участке Краснодар—Крымская. Из-за работ несколько поездов будут следовать в обход станции Краснодар-1.
Изменения затронут поезд №92 Москва—Симферополь, который отправляется из Москвы с 15 по 25 ноября, и поезд №91 Симферополь—Москва с отправлением из Крыма с 15 по 26 ноября.
Также в обход Краснодара проследуют поезда №172 Москва—Новороссийск с отправлением из Москвы с 15 по 26 ноября и №171 Новороссийск—Москва с отправлением из Новороссийска с 16 по 27 ноября.
Все перечисленные составы проследуют через станцию Тимашевск без заезда на станцию Краснодар-1.