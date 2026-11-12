Власти Дагестана оценили охват домохозяйств широкополосным интернетом в 94%

В долгосрочной части программы власти рассчитывают подключить к современной связи 492 населенных пункта к 2030 году. По данным регионального Минцифры, общий объем вложений в проект устранения цифрового неравенства оценивается примерно в 2,5 млрд руб. На 2026 год запланировали подключение 80 малых сел; проект действует в республике с 2022 года и распространяется на населенные пункты с численностью до 1 тыс. жителей. В 2025 году, по данным министерства, ввели 54 базовые станции.