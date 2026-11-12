Власти Дагестана оценили охват домохозяйств широкополосным интернетом в 94%
На IV Международном Каспийском цифровом форуме глава Дагестана Федор Щукин заявил, что широкополосный интернет доступен 94% домохозяйств республики. Форум проходит 12–13 ноября в Каспийске и Махачкале; в его повестку вошли искусственный интеллект, беспилотные технологии, электронная торговля и цифровая трансформация. По словам Щукина, цифровая инфраструктура должна повышать качество жизни и конкурентоспособность региона. Показатель в 94% прозвучал в выступлении главы республики.
Федор Щукин связал развитие инфраструктуры с национальным проектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По его данным, в республике построили 132 базовые станции современной мобильной связи, а интернет-инфраструктурой обеспечили более 1,6 тыс. зданий образовательных организаций. В сообщении не уточняется, сколько из этих объектов подключили именно в рамках текущего проекта и какие скорости доступа они получают.
Отдельный блок выступления касался подготовки кадров. В Махачкале строят кампус «Школы 21» при поддержке Сбера. Минцифры Дагестана сообщало в апреле, что проект рассчитан на 500 ученических мест. В сентябре региональные СМИ со ссылкой на министерство уточняли: кампус планируют открыть в первом квартале 2027 года. Это более поздний срок, чем заложенный ранее в документах республики план открыть школу в феврале 2026 года. Аналогичная школа ранее открылась в Ставрополе, об этом писал «Ъ-Кавказ».
В долгосрочной части программы власти рассчитывают подключить к современной связи 492 населенных пункта к 2030 году. По данным регионального Минцифры, общий объем вложений в проект устранения цифрового неравенства оценивается примерно в 2,5 млрд руб. На 2026 год запланировали подключение 80 малых сел; проект действует в республике с 2022 года и распространяется на населенные пункты с численностью до 1 тыс. жителей. В 2025 году, по данным министерства, ввели 54 базовые станции.