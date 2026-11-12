В Советском районе Ростова частично отключили электричество
В Советском районе Ростова-на-Дону часть жителей осталась без электричества из-за аварии на электросетях. Нарушение произошло в 17:39 в сети напряжением 6 кВ, сообщили в АО «Донэнерго».
Без электроснабжения остались некоторые потребители на улицах Зорге, Содружества, Благодатной и Кустанайской, а также на проспектах Стачки и Коммунистическом.
По предварительной оценке, на восстановление подачи электричества потребуется до трех часов. Электроснабжение возобновят без дополнительного предупреждения.