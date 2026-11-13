Продажа объектов ОАО «РЖД»

Имущественный комплекс включает семь зданий общей площадью 11 260,3 кв. м и девять сооружений общей протяженностью 3 160 м. Земельный участок площадью 51 175,6 кв. м, на котором расположены Объекты, будет передан новому собственнику по договору субаренды.