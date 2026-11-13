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Кубань-ЧерноморьеНовости компаний

Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже комплекса объектов, принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, станция Краснодар-2 (далее – Объекты).
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Фото предоставлено пресс-службой СКЖД

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Фото предоставлено пресс-службой СКЖД

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Фото предоставлено пресс-службой СКЖД

Имущественный комплекс включает семь зданий общей площадью 11 260,3 кв. м и девять сооружений общей протяженностью 3 160 м. Земельный участок площадью 51 175,6 кв. м, на котором расположены Объекты, будет передан новому собственнику по договору субаренды.
Преимущества комплекса – выгодное расположение и удобный подъезд. Участок земли обладает значительным потенциалом для эффективного использования площади и реализации перспективных инвестиционных проектов.
Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 707 613 216 рублей 72 копейки. Шаг Аукциона - 35 380 660 рублей 84 копейки.

Фото предоставлено пресс-службой СКЖД

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер». Аукционная документация и иная информация размещаются на сайтах РТС-тендер и Недвижимость РЖД.

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.

ОАО РЖД
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