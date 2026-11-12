В Пензенской области с 2027 года могут увеличить транспортный налог
Ставки не менялись 11 лет
Законопроект об увеличении транспортного налога в Пензенской области внесен в региональное Заксобрание. Его рассмотрят на ближайшей сессии 20 ноября.
Для легковых автомобилей мощностью от 100 до 150 л. с. предлагают ставку 35 руб. за лошадиную силу вместо нынешних 30. Для машин мощностью от 150 до 200 л. с. — 50 руб. вместо 45.
В пояснительной записке авторы указывают, что ставки не меняли с 2015 года, а потребительские цены за это время выросли более чем вдвое (на 202,6%). Также в документе отмечают, что число автомобилей на дорогах ежегодно растет, увеличиваются и расходы на содержание, эксплуатацию, строительство и реконструкцию дорог.
Ставку предлагают поднять для улучшения дорожно-транспортного обслуживания. Поступления от налога будут направляться в дорожный фонд. Если депутаты примут закон, он вступит в силу с 1 января 2027 года.