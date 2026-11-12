В Пензенской области с 2027 года могут увеличить транспортный налог

В пояснительной записке авторы указывают, что ставки не меняли с 2015 года, а потребительские цены за это время выросли более чем вдвое (на 202,6%). Также в документе отмечают, что число автомобилей на дорогах ежегодно растет, увеличиваются и расходы на содержание, эксплуатацию, строительство и реконструкцию дорог.