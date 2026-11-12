Покупать или ждать? Разбираем реальную цену OMODA C7 и рыночные перспективы

Логика «подожду, пока подешевеет» здесь работает слабо. Запасы автомобилей по старым ценам заканчиваются, а новые поставки идут уже с учетом изменившейся конъюнктуры. Если вы ждете, что OMODA C7 будет стоить как условный бюджетный седан — этого не произойдет. Если же вы ждете лучшего момента для входа с точки зрения сохранения вашего бюджета, то этот момент — сейчас. Сегодняшние предложения у официальных дилеров, включая различные программы трейд-ин и кредитования, зачастую выгоднее, чем абстрактное будущее.