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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Волга-Урал

Хозяйства Кировской области получат 400 млн рублей на обновление техники

В бюджете Кировской области на следующий год предусмотрено 400 млн руб. на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной техники и уплату лизинговых платежей. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
Сейчас министерство сельского хозяйства и продовольствия региона ведет подготовку нормативно-правовых актов, необходимых для обеспечения соответствующих выплат сельхозтоваропроизводителям.
Анна Кайдалова