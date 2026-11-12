Хозяйства Кировской области получат 400 млн рублей на обновление техники
В бюджете Кировской области на следующий год предусмотрено 400 млн руб. на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной техники и уплату лизинговых платежей. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
Сейчас министерство сельского хозяйства и продовольствия региона ведет подготовку нормативно-правовых актов, необходимых для обеспечения соответствующих выплат сельхозтоваропроизводителям.