Корпоративные новости на “Ъ FM”
Малый и средний бизнес ВТБ за девять месяцев 2026 года на 30% нарастил объем платежей в Китай по сравнению с аналогичным периодом в 2025-м. На фоне высокого спроса банк до конца этого года продлил подключение к льготным условиям для расчетов с КНР по программе «Китайский форсаж». Это предложение позволяет компаниям проводить прямые переводы с комиссией от 0,2% и зачислением от 8 минут, а также покупать юани по специальному курсу. Льготные тарифы будут действовать до 15 апреля 2027 года. Старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова отметила, что банк обеспечивает не только минимальные комиссии и быстрые расчеты, но и полное сопровождение внешнеэкономической деятельности на каждом этапе сделки.
Сбербанк за три года заработал на искусственном интеллекте около 1,5 трлн руб. Об этом сообщил глава банка Герман Греф. Он отметил, что в ближайшие три года этот показатель ухудшится из-за необходимости наращивать инвестиции в разработку моделей. По его словам, недоинвестирование в технологии обойдется значительно дороже.
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