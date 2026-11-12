Малый и средний бизнес ВТБ за девять месяцев 2026 года на 30% нарастил объем платежей в Китай по сравнению с аналогичным периодом в 2025-м. На фоне высокого спроса банк до конца этого года продлил подключение к льготным условиям для расчетов с КНР по программе «Китайский форсаж». Это предложение позволяет компаниям проводить прямые переводы с комиссией от 0,2% и зачислением от 8 минут, а также покупать юани по специальному курсу. Льготные тарифы будут действовать до 15 апреля 2027 года. Старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова отметила, что банк обеспечивает не только минимальные комиссии и быстрые расчеты, но и полное сопровождение внешнеэкономической деятельности на каждом этапе сделки.