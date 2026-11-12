На Кубани изъяли более 23 тонн нелегального алкоголя
Сотрудники полиции изъяли на Кубани более 23 тонн нелегального алкоголя в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь». В Усть-Лабинском и Мостовском районах правоохранители пресекли работу двух подпольных производств, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В Усть-Лабинском районе изъято более 1,5 т спиртного, в Мостовском — более 2,7 т самогона, коньяка и браги. В ходе операции также назначено 210 проверок, выявлено 157 административных правонарушений и возбуждено 12 уголовных дел.
Помимо алкоголя, полицейские изъяли более 62 тыс. пачек табачной продукции, свыше 12 тыс. электронных систем доставки никотина, почти 9,8 тыс. жидкостей для них, 332 упаковки жевательного табака и 437 единиц снюса. Нелегальную продукцию обнаружили в торговых точках Новороссийска, Анапы, Сочи, Краснодара и Крымского района.
С начала 2026 года в Краснодарском крае выявлено 86 преступлений в сфере незаконного оборота алкоголя. В суд направлено 76 уголовных дел, к ответственности привлечены 59 человек.