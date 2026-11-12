На Кубани изъяли более 23 тонн нелегального алкоголя

В Усть-Лабинском районе изъято более 1,5 т спиртного, в Мостовском — более 2,7 т самогона, коньяка и браги. В ходе операции также назначено 210 проверок, выявлено 157 административных правонарушений и возбуждено 12 уголовных дел.