Крымское наследство индийского бизнесмена выставили на торги за 27 млн рублей
Финансовый управляющий продает два коммерческих объекта из наследственной массы умершего предпринимателя Чаурасии Ранджита Кумара. Помещение в курортном Партените оценили в 12,2 млн руб., павильон в центре Николаевки — в 14,8 млн руб. Их общая начальная цена составляет 27,009 млн руб. Прием заявок на торги пройдет с 16 ноября по 25 декабря, результаты планируют объявить 29 декабря 2026 года, следует из данных федерального ресурса банкротств.
Лот в Партените — нежилое помещение площадью 144,7 кв. м по адресу: улица Нагорная, 13. В сведениях ЕГРН оно обозначено как помещение 2; кадастровая стоимость, по данным торгового агрегатора, составляет около 2,8 млн руб. Начальная цена продажи — 12,201 млн руб. Объявление не уточняет состояние помещения, его внутреннюю планировку и наличие арендаторов.
Второй объект — здание-павильон площадью 185,6 кв. м на Советской площади, 17 в Николаевке. Управляющий указывает, что павильон находится в центре курортного поселка, рядом с транспортным узлом и автостанцией. Его выставили за 14,808 млн руб. Подробностей о техническом состоянии и коммуникациях в опубликованном описании нет.
Оба объекта участвуют в публичном предложении, а заявку и цену нужно подавать в закрытой форме. Для осмотра имущества управляющий просит предварительно записаться по телефону, указанному в сообщениях.
Ранджит Кумар родился в индийском штате Бихар и жил в Симферополе. Он зарегистрировал индивидуальное предпринимательство 25 февраля 2020 года. Основным направлением в реестре значится аренда и управление недвижимостью; среди дополнительных — оптовая торговля фармацевтическими товарами, парфюмерией и косметикой. ИП прекратило работу после смерти владельца 23 ноября 2021 года.
Судебное дело о банкротстве касается наследственной массы предпринимателя. В июле 2023 года апелляционный суд ввел процедуру реализации имущества умершего гражданина и назначил финансовым управляющим Энвера Мустафаева. Наследники участвовали в разбирательствах и оспаривали судебные решения по делу.
Один из крупных споров связан с займами от кредитора Андрея Шушляна. В постановлении от 21 сентября 2026 года кассационный суд указал, что суды включили в третью очередь реестра требований кредиторов 36,594 млн руб.: 26,064 млн руб. основного долга и 10,530 млн руб. неустойки. Судебные материалы описывают 16 договоров займа между Шушляном и Ранджитом Кумаром. Экспертиза установила, что подписи на двух договорах выполнены предпринимателем. При этом выставление двух объектов на торги само по себе не означает, что они служили обеспечением именно этих займов.
Имущественная масса дела шире нынешней продажи. По сведениям финансового управляющего, с июля 2019-го по август 2021 года должник приобрел недвижимость с оценочной стоимостью 112,541 млн руб. и кадастровой стоимостью 40,231 млн руб. Отчет об оценке 14 объектов на июль 2023 года определил их рыночную стоимость в 148,830 млн руб.