Крымское наследство индийского бизнесмена выставили на торги за 27 млн рублей

Один из крупных споров связан с займами от кредитора Андрея Шушляна. В постановлении от 21 сентября 2026 года кассационный суд указал, что суды включили в третью очередь реестра требований кредиторов 36,594 млн руб.: 26,064 млн руб. основного долга и 10,530 млн руб. неустойки. Судебные материалы описывают 16 договоров займа между Шушляном и Ранджитом Кумаром. Экспертиза установила, что подписи на двух договорах выполнены предпринимателем. При этом выставление двух объектов на торги само по себе не означает, что они служили обеспечением именно этих займов.