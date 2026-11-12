В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за ливней и ветра

В Новороссийске с 15:00 12 ноября до 17:00 16 ноября введен режим «Повышенная готовность» из-за ухудшения погодных условий. В городе ожидаются сильные дожди и ливни с грозой и порывами ветра до 25 м/с. Об этом сообщает управление ГО и ЧС Новороссийска.