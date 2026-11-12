В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за ливней и ветра
В Новороссийске с 15:00 12 ноября до 17:00 16 ноября введен режим «Повышенная готовность» из-за ухудшения погодных условий. В городе ожидаются сильные дожди и ливни с грозой и порывами ветра до 25 м/с. Об этом сообщает управление ГО и ЧС Новороссийска.
По прогнозу краевого управления МЧС, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений ожидается 12 и 13 ноября. Для контроля за обстановкой в городе работают мониторинговые группы, уровень воды в реках отслеживают с помощью датчиков. Специалисты проверили русла рек и ручьев, системы оповещения, очистили дренажно-коллекторные и ливневые сети.
В режиме повышенной готовности находятся коммунальные и дорожные службы, городская служба спасения, сотрудники районных администраций, МЧС, полиции, ресурсоснабжающих организаций и городской больницы №1. Они готовы оперативно реагировать на поступающие обращения.
В управлении ГО и ЧС отмечают, что, несмотря на неблагоприятный прогноз, возникновения чрезвычайной ситуации в городе не ожидается. Жителей и гостей Новороссийска призвали соблюдать меры безопасности на время действия режима.