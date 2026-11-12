Инвестиции в экономику Азова за год выросли на 59%

Объем инвестиций в экономику Азова за девять месяцев 2026 года вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В городе продолжается реализация нескольких крупных промышленных проектов, в рамках которых заявлено создание 820 новых рабочих мест. Об этом сообщил глава Азова Иван Головнев, докладывая об итогах социально-экономического развития города.