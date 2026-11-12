Инвестиции в экономику Азова за год выросли на 59%
Объем инвестиций в экономику Азова за девять месяцев 2026 года вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В городе продолжается реализация нескольких крупных промышленных проектов, в рамках которых заявлено создание 820 новых рабочих мест. Об этом сообщил глава Азова Иван Головнев, докладывая об итогах социально-экономического развития города.
В числе ключевых проектов — строительство производственного комплекса ООО «Амирост» по глубокой переработке кукурузного зерна мощностью 1,25 тыс. тонн в сутки. Также АО «Азовский хлеб» запускает цех по выпуску полуфабрикатов для производства сахаристых кондитерских изделий. На этом предприятии планируется создать 26 рабочих мест.
Кроме того, в Азове строится завод ООО «АПКН», где предполагается открыть 70 рабочих мест. ООО «Ласенор Юг» внедряет новый цех по производству пищевых эмульгаторов.
Бюджет Азова за девять месяцев исполнен на 63,3%. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 14,4% год к году. На социальную сферу за этот период направили около 2 млрд руб., или 77,8% всех расходов городского бюджета.
На ремонт и содержание дорог в 2026 году предусмотрено 98,7 млн руб. За девять месяцев освоено 43,4 млн руб. В частности, средства направлялись на уборку улиц, ямочный ремонт, нанесение разметки и обслуживание дорожных знаков и светофоров.
В 2027 году власти планируют благоустроить сквер «Олеся», модернизировать остановочные комплексы и провести археологические раскопки на площади перед городским дворцом культуры перед ее последующим благоустройством. В октябре в Азове высадили около 500 деревьев.
На социальную поддержку жителей в 2026 году направили около 355 млн руб. В городе также продолжается строительство корпусов взрослого и детского поликлинических отделений центральной городской больницы. Для привлечения медиков в ординатуре по целевому направлению от Азова обучаются семь специалистов.