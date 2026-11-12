Средняя стоимость «квадрата» апартаментов в Анапе составила 436 тысяч рублей

Что касается динамики за 2026 год, то, по данным «Неометрии», рост оказался умеренным — около 4% относительно января. «Сегодня рынок вышел на плато: сформировалась высокая база, и дальнейший рост возможен только за счет качественного изменения самого продукта, а не за счет общего разогрева спроса. Стабилизация цен — это позитивный сигнал и он говорит о зрелости рынка. Инвесторы и покупатели стали более определенными, а конкуренция сместилась в плоскость качества, сервиса, инфраструктуры и модели управления объектом»,— подчеркнули в компании.