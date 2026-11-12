Средняя стоимость «квадрата» апартаментов в Анапе составила 436 тысяч рублей
Средняя цена квадратного метра в сервисных апартаментах Анапы на конец сентября составляла 436 тыс. руб. Данные об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в консалтинговой компании Macon.
В среднем, по информации аналитиков агентства, по побережью Краснодарского края и Республики Крым стоимость квадратного метра курортной недвижимости в 2026 году составляет 470 тыс. руб. В сравнении с 2025 годом цена «квадрата» не изменилась, увеличившись лишь на 1%.
Как отмечает партнер NF Group Ольга Широкова, на конец третьего квартала 2026 года средневзвешенная цена предложения сервисных апартаментов на побережье Черного моря находилась на уровне 700 тыс. руб. за кв. м.
По словам Ольги Змиевской, внутри отдельных зон по кубанскому и крымскому побережью Черного моря динамика цен была разнонаправленной и в основном связана с выходом отдельных проектов. Самой дорогой зоной, отмечает эксперт Macon, остается Сочи, где средняя стоимость квадратного метра в сервисных апартаментах составляет 850 тыс. руб. На втором месте — Туапсинский район, где реализуются проекты крупных гостиничных и апартаментных комплексов категории «пять звезд». Средняя стоимость квадратного метра в данном сегменте в Туапсинском районе составляет 751 тыс. руб. В Крыму стоимость ниже: в Ялте и Алуште – 415 тыс. руб., в Евпатории – 272 тыс. руб.
Ольга Змиевская отмечает, что по итогам девяти месяцев 2026 года число сделок в сегменте курортной недвижимости на побережье Краснодарского края и Крыма упало на 39% относительно аналогичного периода прошлого года.
«Мы связываем падение с первичным насыщением рынка (апарт-отели как продукт уже не воспринимаются как новинка), конкуренцией со стороны других курортных зон России (КМВ, Архыз, Калининградская область, Дагестан и другие), сложной политической и экономической обстановкой»,— говорит госпожа Змиевская.
По данным компании «Неометрия», средневзвешенная стоимость квадратного метра в гостиничной и апартаментной недвижимости на черноморском побережье сегодня составляет порядка 1 млн руб. Правда, в пресс-службе девелопера уточняют, что речь прежде всего идет о Сочи как о ключевом и наиболее зрелом курортном рынке региона.
Что касается динамики за 2026 год, то, по данным «Неометрии», рост оказался умеренным — около 4% относительно января. «Сегодня рынок вышел на плато: сформировалась высокая база, и дальнейший рост возможен только за счет качественного изменения самого продукта, а не за счет общего разогрева спроса. Стабилизация цен — это позитивный сигнал и он говорит о зрелости рынка. Инвесторы и покупатели стали более определенными, а конкуренция сместилась в плоскость качества, сервиса, инфраструктуры и модели управления объектом»,— подчеркнули в компании.