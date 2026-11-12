В Сукко появятся квартиры с личным входом и выходом во двор с бассейнами

Владельцам такой недвижимости не нужно заходить в подъезд, чтобы попасть домой: вход в квартиру организован непосредственно с улицы. Кроме того, из квартиры можно выйти в закрытый двор с зонами отдыха и бассейнами. Всего на территории комплекса предусмотрено 19 бассейнов, прогулочные бульвары и тенистые аллеи с арт-объектами.