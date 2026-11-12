В Сукко появятся квартиры с личным входом и выходом во двор с бассейнами
На рынке недвижимости черноморского побережья сохраняется интерес к форматам, сочетающим характеристики городской квартиры и таунхауса. Речь идет о так называемых «квартирах на земле» — жилье с отдельным входом с улицы.
В новых корпусах ЖК «Кипарис» в Сукко девелопер «Браво» предусмотрел такое планировочное решение: квартиры на первых этажах имеют индивидуальные входы и собственные террасы.
Владельцам такой недвижимости не нужно заходить в подъезд, чтобы попасть домой: вход в квартиру организован непосредственно с улицы. Кроме того, из квартиры можно выйти в закрытый двор с зонами отдыха и бассейнами. Всего на территории комплекса предусмотрено 19 бассейнов, прогулочные бульвары и тенистые аллеи с арт-объектами.
Такой формат обеспечивает жителям большую автономность и приватность. При этом новые корпуса оформлены в едином средиземноморском стиле, характерном для всего комплекса, и продолжают его архитектурную концепцию.
Первые владельцы смогут оценить особенности такой планировки уже до Нового года: ключи от квартир второй очереди ЖК «Кипарис» получат около 500 семей.
Рекламодатель и застройщик ООО «СЗ «ЛЕГИС».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте.Реклама.
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте.Реклама.