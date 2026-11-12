Власти Ростова не смогли взыскать с перевозчика 17 млн рублей субсидии на электричество
Арбитражный суд Ростовской области отказал департаменту транспорта Ростова-на-Дону во взыскании с МУП «Ростовская транспортная компания» 17,65 млн руб. субсидии, выделенной на оплату электроэнергии для городского электротранспорта. Предприятие направило эту часть средств на уплату налогов, однако позднее погасило долг перед энергоснабжающей организацией за счет собственных средств. Суд решил, что цель предоставления субсидии в итоге была достигнута. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
В апреле 2025 года департамент транспорта выделил предприятию 72,3 млн руб. на оплату электроэнергии, необходимой для работы городского электротранспорта. К концу года на эти цели МУП направило 54,6 млн руб., а оставшиеся 17,6 млн руб. использовало для уплаты налогов.
Департамент потребовал вернуть эту сумму в городской бюджет, посчитав, что предприятие нарушило условия предоставления субсидии. Претензию направили в январе 2026 года, но МУП деньги не вернуло.
В суде транспортная компания не оспаривала, что временно использовала средства на налоговые платежи. При этом предприятие указало, что в 2026 году полностью погасило задолженность перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за счет собственных средств. Это подтверждалось платежными документами, актами сверки и постановлениями об окончании исполнительных производств.
Суд учел, что расходы на электроэнергию были фактически понесены, задолженность перед поставщиком ресурса погашена, а отключения электричества и остановки перевозок не произошло. По мнению суда, формальное нарушение порядка расходования субсидии при фактическом достижении цели ее предоставления не является безусловным основанием для возврата средств.
Суд также отметил социальную значимость МУП «Ростовская транспортная компания», которое является единственным в городе перевозчиком трамваями, троллейбусами и электробусами. В удовлетворении иска департаменту транспорта отказано полностью.