Власти Ростова не смогли взыскать с перевозчика 17 млн рублей субсидии на электричество

В суде транспортная компания не оспаривала, что временно использовала средства на налоговые платежи. При этом предприятие указало, что в 2026 году полностью погасило задолженность перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за счет собственных средств. Это подтверждалось платежными документами, актами сверки и постановлениями об окончании исполнительных производств.