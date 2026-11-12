Суд отменил штраф ЦБ для ростовского АО «Товары для народа»

Суд указал, что в материалах дела нет доказательств попытки вручения письма или надлежащего извещения компании о его поступлении. Сам факт возврата отправления по истечении срока хранения не подтверждает, что адресат был уведомлен и имел возможность получить корреспонденцию. Таким образом, общество не исполнило предписание по обстоятельствам, от него не зависящим, и не могло быть привлечено за это к административной ответственности.