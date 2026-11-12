Суд отменил штраф ЦБ для ростовского АО «Товары для народа»
Арбитражный суд Ростовской области признал незаконным и отменил постановление Южного главного управления Банка России о привлечении АО «Товары для народа» к административной ответственности. Компанию оштрафовали за неисполнение предписания регулятора о предоставлении документов, однако суд установил, что письмо с предписанием ей фактически не доставили из-за нарушений со стороны «Почты России». Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Банк России выявил, что общество не раскрыло на странице информационного агентства «Интерфакс» годовые отчеты за 2022–2024 годы, а также бухгалтерскую отчетность за 2023 и 2024 годы. По данным регулятора, в реестре акционеров компании числится более 50 лицевых счетов. Поэтому, несмотря на непубличный статус, общество обязано раскрывать годовую отчетность и отчеты в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.
В декабре 2025 года Банк России направил компании предписание о предоставлении документов и информации. Регулятор посчитал его неисполненным в установленный срок и в феврале 2026 года привлек АО «Товары для народа» к ответственности по ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ. Эта норма предусматривает для юридических лиц штраф от 500 тыс. до 700 тыс. руб.
Компания оспорила постановление, заявив, что не получила предписание по не зависящим от нее причинам. Суд запросил у «Почты России» сведения о доставке отправления. В ответе почтовый оператор сообщил, что извещения о поступлении корреспонденции не доставлялись из-за отсутствия почтальона на соответствующем участке. По итогам проверки с сотрудниками отделения провели разъяснительную работу и предупредили о персональной ответственности за нарушения.
Суд указал, что в материалах дела нет доказательств попытки вручения письма или надлежащего извещения компании о его поступлении. Сам факт возврата отправления по истечении срока хранения не подтверждает, что адресат был уведомлен и имел возможность получить корреспонденцию. Таким образом, общество не исполнило предписание по обстоятельствам, от него не зависящим, и не могло быть привлечено за это к административной ответственности.
Решение об отмене постановления Банка России принято 28 октября, полный текст изготовлен 9 ноября 2026 года. Оно вступит в силу по истечении десяти дней, если не будет обжаловано.