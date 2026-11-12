В поселке Верхнебаканском планируют создать мемориал участникам СВО
В поселке Верхнебаканском под Новороссийском планируют создать мемориальный комплекс «Героям СВО» и обновить сквер Мурзиди. Проект представили главе города Андрею Кравченко во время расширенного приема граждан. Мэр поддержал предложенную архитектурную концепцию. Сейчас готовят план работ и прорабатывают организационные и финансовые вопросы.
Проект предусматривает не только установку нового мемориала, но и полное обновление сквера. В планах — восстановить памятники и братскую могилу времен Великой Отечественной войны, создать Музей Героев СВО, благоустроить прогулочные и общественные зоны.
Инициатором создания комплекса выступил участник специальной военной операции с позывным «Ангел» Артур Дубов. Он собрал группу единомышленников для реализации проекта. Архитектурную концепцию разработал Борис Александров.
Центральным элементом мемориала станет фигура воина, который защищает мирный город. За его спиной разместят изображения городских зданий, символизирующих родной дом, семью и мирную жизнь. На стене мемориала установят портреты погибших участников СВО. Она станет Стеной Памяти, на которой будут представлены истории конкретных людей.
Еще одной частью композиции станет скульптурная группа с ветераном Великой Отечественной войны и его внуком. Они будут возлагать цветы к мемориалу. Этот образ должен показать связь поколений и передачу исторической памяти от старших к младшим.
Сквер расположен рядом с федеральной трассой А-290 и железнодорожной станцией Тоннельная. По мнению авторов проекта, после обновления он сможет стать местом отдыха для жителей и молодежи, а также объектом историко-патриотического туризма для гостей Новороссийска, Краснодарского края и других регионов России.