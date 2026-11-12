В поселке Верхнебаканском планируют создать мемориал участникам СВО

Сквер расположен рядом с федеральной трассой А-290 и железнодорожной станцией Тоннельная. По мнению авторов проекта, после обновления он сможет стать местом отдыха для жителей и молодежи, а также объектом историко-патриотического туризма для гостей Новороссийска, Краснодарского края и других регионов России.