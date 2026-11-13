С Волгодонской ТЭЦ-1 взыскали почти 8 млн рублей долга за газ
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 7,7 млн руб. задолженности за газ, поставленный в апреле 2026 года, и 228,8 тыс. руб. пеней. Соответствующая информация содержится к картотеке суда.
По данным суда, за месяц теплоэлектроцентрали поставили 651,1 тыс. куб. м газа на сумму 7,7 млн руб. По условиям договора, заключенного в сентябре 2025 года, оплатить поставку следовало не позднее 18 мая. Однако деньги поставщику не поступили. Направленная в июне претензия осталась без ответа.
Суд установил, что ответчик не представил доказательств оплаты и не оспорил размер задолженности. Расчет пеней за период с 19 мая по 5 августа на 228,8 тыс. руб. признан обоснованным. ТЭЦ также должна возместить поставщику 263,6 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины.
Решение может быть обжаловано.