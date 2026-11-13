С Волгодонской ТЭЦ-1 взыскали почти 8 млн рублей долга за газ

По данным суда, за месяц теплоэлектроцентрали поставили 651,1 тыс. куб. м газа на сумму 7,7 млн руб. По условиям договора, заключенного в сентябре 2025 года, оплатить поставку следовало не позднее 18 мая. Однако деньги поставщику не поступили. Направленная в июне претензия осталась без ответа.