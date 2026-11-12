Главой ЗАТО Александровск избрали военного медика и ветерана СВО Артура Ли
Советы депутатов ЗАТО Александровск Мурманской области единогласно избрали Артура Ли главой муниципального образования. Однако к исполнению обязанностей он приступит только после увольнения с военной службы и принесения присяги.
До этого момента обязанности главы ЗАТО будет исполнять первый заместитель Сергей Лебедев.
Артур Ли — военный медик, ветеран СВО и участник региональной кадровой программы «Герои Севера». Он также стал победителем конкурса «Сила Севера в людях». Сейчас Ли возглавляет филиал военно-морского клинического госпиталя в Заозерске.