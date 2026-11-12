«Россети Тюмень» рассказали о результатах деятельности в качестве СТСО в Тюменской области
В Тюмени прошло заседание комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию, на котором выступил директор тюменского филиала «Россети Тюмень» Дмитрий Логвиненко. Руководитель представил доклад о результатах работы компании в качестве системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), в котором подчеркнул, что предприятие демонстрирует высокую эффективность при выполнении возложенных функций, о чем свидетельствует стабильный рост надежности энергосистемы.
СТСО сохраняет высокий уровень инвестиционной активности: за последние два года на развитие и модернизацию энергетического комплекса Тюменской области направлено порядка 15 млрд рублей, что на 23 % больше объема вложений за 2023-2024 годы. За тот же период на 13 % – до 3,7 млрд рублей – увеличен объем затрат на обеспечение системной надежности. Объем налоговых отчислений в бюджет Тюменской области в прошлом году вырос на 19 % и составил около 1,8 млрд рублей.
Говоря о результатах работы в части исполнения функций системообразующей энергокомпании, Дмитрий Логвиненко рассказал о завершении процесса «подхвата» электросетевых объектов организаций, утративших статус ТСО.
«Производственный персонал сохранен в полном составе и продолжает исполнение обязательств. Мероприятия в рамках производственных программ реализуются в соответствии с утвержденными планами», – подчеркнул Дмитрий Логвиненко.
Компания продолжает системную работу по ликвидации бесхозяйных энергообъектов в Тюменской области. В 2025 году на баланс организации принято свыше 880 километров линий электропередачи и 70 МВА трансформаторной мощности. Также завершена договорная работа по передаче в эксплуатацию СТСО региональных и муниципальных электросетевых объектов. Мероприятия реализованы совместно с органами исполнительной власти, и их результатом станет обеспечение единого подхода к поддержанию нормативного состояния электросетевого имущества для повышения надежности электроснабжения потребителей в Тюменской области.
АО «Россети Тюмень»Реклама