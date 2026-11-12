«Россети Тюмень» рассказали о результатах деятельности в качестве СТСО в Тюменской области

СТСО сохраняет высокий уровень инвестиционной активности: за последние два года на развитие и модернизацию энергетического комплекса Тюменской области направлено порядка 15 млрд рублей, что на 23 % больше объема вложений за 2023-2024 годы. За тот же период на 13 % – до 3,7 млрд рублей – увеличен объем затрат на обеспечение системной надежности. Объем налоговых отчислений в бюджет Тюменской области в прошлом году вырос на 19 % и составил около 1,8 млрд рублей.