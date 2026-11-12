Донской Минтруд наделили полномочиями по профилактике терроризма

Отдельный блок полномочий касается помощи пострадавшим. Минтруд будет взаимодействовать с региональным Минздравом при оказании медицинской и иной помощи пострадавшим в результате терактов и участвовавшим в их пресечении. Совместно с другими исполнительными органами министерство также будет участвовать в социальной реабилитации этих граждан и возмещении причиненного им вреда.