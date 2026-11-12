Донской Минтруд наделили полномочиями по профилактике терроризма
Правительство Ростовской области расширило полномочия регионального министерства труда и социального развития в сфере противодействия терроризму. Ведомство будет участвовать в мониторинге общественно-политических и социально-экономических процессов, обучении ответственных за антитеррористическую защищенность сотрудников подведомственных организаций, а также в реабилитации пострадавших от терактов. Изменения утверждены постановлением губернатора Юрия Слюсаря, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно документу, министерство должно будет разрабатывать и реализовывать меры и государственные программы по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его последствий. По результатам мониторинга ведомство сможет готовить предложения по устранению предпосылок для конфликтов, которые могут способствовать совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма.
Кроме того, министерство будет организовывать обучение граждан, отвечающих за антитеррористическую защищенность объектов в подведомственных учреждениях, и контролировать уровень их знаний. Ведомство также включат в проведение тренировок и антитеррористических учений оперативного штаба Ростовской области.
Отдельный блок полномочий касается помощи пострадавшим. Минтруд будет взаимодействовать с региональным Минздравом при оказании медицинской и иной помощи пострадавшим в результате терактов и участвовавшим в их пресечении. Совместно с другими исполнительными органами министерство также будет участвовать в социальной реабилитации этих граждан и возмещении причиненного им вреда.
Изменения предусматривают и выработку мер против распространения идеологии терроризма и идей неонацизма.