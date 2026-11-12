Аптечные продажи в Ростовской области за месяц выросли на 14%
В октябре Ростовская область вошла в число 16 регионов России с наиболее высокой динамикой аптечных продаж. По сравнению с сентябрем показатель увеличился на 14,23%. Средний чек вырос на 0,48%. Такие данные приводит «Индекс Ютека».
Наибольшую долю аптечных продаж в регионе заняли препараты для похудения — 13,2%. За месяц их продажи увеличились на 3%, при этом средняя стоимость покупки снизилась на 1,6%.
Среди товарных категорий наиболее заметный рост показали онкологические препараты — на 74,8%. Продажи антибиотиков увеличились на 29,3%, средств от простуды и гриппа — на 24,2%, препаратов для лечения диабета — на 23%, противовирусных средств — на 21,9%.
В то же время продажи средств от аллергии сократились на 55,1%, гормональных препаратов — на 6,7%.
В октябре также отмечались перебои с доступностью отдельных лекарств в аптеках. В числе таких препаратов — «Атаракс», «Актрапид НМ», «Фенофибрат Канон» и «Мальтофер» в форме капель.