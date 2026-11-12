В Петербурге и Ленобласти прогнозируют снижение цен на аренду складов к концу года
С января по сентябрь 2026 года аренда складов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области подешевела на 2%, до 10,2 тыс. рублей. К концу нынешнего года, как следует из результатов исследования NF Group, средневзвешенная ставка аренды может снизиться до 10 тыс. руб. за кв. м без учета НДС и эксплуатационных расходов.
В регионе за первые девять месяцев 2026-го возвели 83 тыс. кв. м спекулятивных складов. За весь 2025 год было построено на 37% меньше. Тогда в эксплуатацию ввели 61 тыс. кв. м.
К концу текущего года в регионе прогнозируется ввод свыше 80 тысяч квадратных метров складских площадей классов А и В. При этом 58 тысяч «квадратов» из этого объема относятся к спекулятивным проектам.
При условии, что застройщики выдержат заявленные сроки, совокупный годовой ввод таких объектов составит 141 тысячу квадратных метров — иными словами, 30% от всего объема новых площадей. Параллельно доля вакантных помещений может подняться до 3,5% в сегменте прямой аренды и до 3,6% — с учетом субаренды.
В спекулятивных комплексах, которые находятся в стадии строительства и должны быть сданы до конца года, пока не занято более 27 тысяч квадратных метров. Это 34% от всех складских площадей, запланированных к вводу в оставшиеся месяцы.
Как отмечает Илья Князев, директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, часть предлагаемых в аренду площадей может обрести арендаторов еще до конца 2026 года. Вместе с тем, по оценкам аналитиков, сокращения доли свободных складов стоит ожидать не раньше 2027 года.