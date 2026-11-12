В Петербурге и Ленобласти прогнозируют снижение цен на аренду складов к концу года

С января по сентябрь 2026 года аренда складов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области подешевела на 2%, до 10,2 тыс. рублей. К концу нынешнего года, как следует из результатов исследования NF Group, средневзвешенная ставка аренды может снизиться до 10 тыс. руб. за кв. м без учета НДС и эксплуатационных расходов.