Санатории Сочи освободили от турналога до конца года

В Сочи санатории и детские оздоровительные учреждения освободили от уплаты туристического налога с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Решение о новой мере поддержки курортной отрасли приняли депутаты Городского Собрания города. Льгота распространяется на организации, которые оказывают санаторные услуги, а также предоставляют места для временного проживания детей в учреждениях отдыха и оздоровления.