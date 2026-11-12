Санатории Сочи освободили от турналога до конца года
В Сочи санатории и детские оздоровительные учреждения освободили от уплаты туристического налога с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Решение о новой мере поддержки курортной отрасли приняли депутаты Городского Собрания города. Льгота распространяется на организации, которые оказывают санаторные услуги, а также предоставляют места для временного проживания детей в учреждениях отдыха и оздоровления.
Чтобы получить освобождение от налога, организации должны быть включены в единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии и реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края. Об этом сообщили в администрации Сочи.
Глава города Андрей Прошунин поручил ответственным подразделениям сообщить организациям о новой льготе и помочь им разобраться с ее оформлением.
По словам мэра, санаторно-курортный комплекс остается одной из основных отраслей экономики Сочи и важной частью круглогодичной работы курорта. Освобождение от туристического налога позволит санаториям и детским оздоровительным учреждениям сократить расходы и направить сэкономленные средства на развитие и повышение качества услуг.
Также власти сохранили действующую ставку туристического налога на 2027 год. Она останется на уровне 2%. По словам Прошунина, это позволит организациям планировать работу и дальнейшие вложения в развитие туристической инфраструктуры.
Еще одним решением стало увеличение финансирования санитарной уборки Сочи. Дополнительные средства местного бюджета направят на уборку территорий и ликвидацию незаконных свалок.
Для этого власти внесли изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории города Сочи». Полномочия по уборке муниципальных земельных участков и ликвидации мест незаконного размещения отходов передали департаменту городского хозяйства администрации города. Ранее этой работой занимались внутригородские районы. Теперь ее организацией и координацией будет заниматься одно профильное подразделение.