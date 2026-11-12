Беспилотную опасность объявили в 11 округах Ставрополья

Предупреждение действует в Андроповском, Апанасенковском, Грачевском, Изобильненском, Ипатовском, Кочубеевском, Красногвардейском, Новоалександровском, Петровском, Труновском и Шпаковском округах, а также в Невинномысске и Ставрополе.