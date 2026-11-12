Беспилотную опасность объявили в 11 округах Ставрополья
Власти Ставропольского края объявили беспилотную опасность на территории 11 муниципальных округов и двух городов региона. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Предупреждение действует в Андроповском, Апанасенковском, Грачевском, Изобильненском, Ипатовском, Кочубеевском, Красногвардейском, Новоалександровском, Петровском, Труновском и Шпаковском округах, а также в Невинномысске и Ставрополе.
Жителям рекомендовано укрыться в помещении с несущими стенами или комнате без окон. В случае необходимости следует обращаться по единому номеру экстренных служб 112.