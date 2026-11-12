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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

Мурманским предприятиям поручили усилить защиту объектов критической инфраструктуры

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил усилить меры безопасности в регионе. Этот вопрос стал главным на заседании оперативного штаба, которое провел глава области.
Андрей Чибис поручил усилить меры безопасности в Мурманской области

Андрей Чибис поручил усилить меры безопасности в Мурманской области

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Господин Чибис потребовал от предприятий, органов власти и правоохранительных структур активизировать работу по обеспечению безопасности. Особое внимание он поручил уделить объектам критической инфраструктуры.
По словам губернатора, риски возрастают, поэтому руководителям необходимо незамедлительно и в полном объеме выполнять все предусмотренные мероприятия по защите объектов и территорий.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор