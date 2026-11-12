Мурманским предприятиям поручили усилить защиту объектов критической инфраструктуры
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил усилить меры безопасности в регионе. Этот вопрос стал главным на заседании оперативного штаба, которое провел глава области.
Господин Чибис потребовал от предприятий, органов власти и правоохранительных структур активизировать работу по обеспечению безопасности. Особое внимание он поручил уделить объектам критической инфраструктуры.
По словам губернатора, риски возрастают, поэтому руководителям необходимо незамедлительно и в полном объеме выполнять все предусмотренные мероприятия по защите объектов и территорий.