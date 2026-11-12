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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

Беглов выдал медикам онкоцентра ключи от квартир в новом общежитии

В поселке Песочный на Ленинградской улице открыли новое восьмиэтажное общежитие квартирного типа. Жилье предназначено для сотрудников онкологического центра имени Н. П. Напалкова.
Беглов посетил открытие общежития и осмотрел типовые квартиры

Беглов посетил открытие общежития и осмотрел типовые квартиры

Евгений Павленко / Коммерсантъ

В общежитии 111 квартир — от одной до четырех комнат. На придомовой территории расположена детская площадка, есть стоянка на 51 автомобиль.
На открытии общежития присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он осмотрел все типы квартир, отметил качественную отделку и оснащение, включающее необходимое сантехническое и электрооборудование, бытовую технику и кухонную мебель. Губернатор лично вручил ключи первым новоселам.
«Городу важно, чтобы молодые специалисты видели здесь свое будущее и оставались в Северной столице. Новое общежитие — еще один шаг к созданию комфортных условий для тех, кто ежедневно спасает жизни петербуржцев»,— заявил градоначальник.
Денис Петров