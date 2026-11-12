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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

После ДТП со школьником в Ломоносовском районе водитель оказался под подпиской

Водитель, сбивший несовершеннолетнего школьника в Ломоносовском районе Ленинградской области, останется под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом 12 ноября сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
После ДТП с четвероклассником в Ломоносовском районе возбудили уголовное дело

После ДТП с четвероклассником в Ломоносовском районе возбудили уголовное дело

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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По данным полиции, после ДТП ребенку потребовалась медицинская помощь. В отношении водителя избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор