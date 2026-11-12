После ДТП со школьником в Ломоносовском районе водитель оказался под подпиской

Водитель, сбивший несовершеннолетнего школьника в Ломоносовском районе Ленинградской области, останется под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом 12 ноября сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.