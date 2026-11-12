Потепление до +22 градусов на Кубани сменится дождями и похолоданием

В ночь на 14 ноября температура поднимется до +11…+16 градусов. В юго-восточных предгорьях будет от +6 до +11 градусов. Днем на большей части края ожидается от +17 до +22 градусов. При этом сохраняется вероятность дождей, местами сильных. Ветер также будет порывистым.