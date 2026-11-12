Потепление до +22 градусов на Кубани сменится дождями и похолоданием
В Краснодарском крае после потепления до +22 градусов резко похолодает. Если 14 ноября температура воздуха на большей части региона поднимется до таких значений, то уже на следующий день опустится до +4…+9 градусов. До конца недели на Кубани сохранятся дожди, местами возможны сильные осадки.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 13 ноября температура воздуха составит +9…+14 градусов. В восточных районах будет холоднее — от +5 до +10 градусов, на черноморском побережье — от +11 до +16. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.
В течение дня 13 ноября ожидаются дожди. Ночью и в первой половине дня местами они будут сильными. Скорость ветра при порывах составит 12–14 м/с, в отдельных районах — до 22 м/с.
В ночь на 14 ноября температура поднимется до +11…+16 градусов. В юго-восточных предгорьях будет от +6 до +11 градусов. Днем на большей части края ожидается от +17 до +22 градусов. При этом сохраняется вероятность дождей, местами сильных. Ветер также будет порывистым.
Резкое похолодание начнется 15 ноября. Ночью температура опустится до +2…+7 градусов, на побережье Черного моря — до +5…+10. Днем ожидается от +4 до +9 градусов, на побережье — от +7 до +12. Местами возможен дождь.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за опасных ливней и сильного ветра. По прогнозу синоптиков, в выходные дожди сохранятся, местами также возможны сильные осадки.