Суд продлил арест учредителю «Волгадорстроя» Айрату Миннуллину до февраля

Еще два эпизода касаются растраты средств Фонда национального благосостояния. Также ему вменяют мошенничество в сфере кредитования более чем на 1,7 млрд руб. и два эпизода, связанные со злоупотреблением полномочиями учредителя. Следствие считает, что сделки, санкционированные Айратом Миннуллиным, причинили ущерб «Волгадорстрою» и привели к банкротству компании.