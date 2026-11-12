Суд продлил арест учредителю «Волгадорстроя» Айрату Миннуллину до февраля
На днях Верховный суд Татарстана продлил на три месяца арест владельцу «Волгадорстроя» Айрату Миннуллину. Он останется под стражей до 6 февраля 2027 года, сообщила пресс-служба суда.
Айрат Миннуллин находится под стражей с ноября прошлого года. Ему предъявили обвинение по шести эпизодам преступлений.
Самый крупный эпизод связан с хищением 2,5 млрд руб. при строительстве участка трассы М-12. Следствие считает, что при выполнении работ с апреля 2023 года по июнь 2025 года завышались их объемы.
Еще два эпизода касаются растраты средств Фонда национального благосостояния. Также ему вменяют мошенничество в сфере кредитования более чем на 1,7 млрд руб. и два эпизода, связанные со злоупотреблением полномочиями учредителя. Следствие считает, что сделки, санкционированные Айратом Миннуллиным, причинили ущерб «Волгадорстрою» и привели к банкротству компании.