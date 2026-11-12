В центре Петербурга ограничат движение из-за Рождественской ярмарки

На Дворцовой площади ограничения введут в несколько этапов. С 4 декабря по 15 января закроют проезд от Певческого моста до Миллионной улицы. На этом участке с 14 ноября по 4 декабря, а затем с 16 по 24 января будут запрещены остановка и сужена проезжая часть. С 4 декабря по 15 января аналогичные ограничения затронут Миллионную улицу у домов № 36-38.