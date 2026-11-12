В центре Петербурга ограничат движение из-за Рождественской ярмарки
В центре Петербурга с 14 ноября начнут вводить ограничения движения транспорта в связи с подготовкой к Рождественской ярмарке. Часть улиц перекроют, на других запретят остановку и сузят проезжую часть. Ограничения будут действовать поэтапно до 24 января 2027 года.
Наиболее продолжительные ограничения затронут Манежную площадь: движение по ней закроют с 17 ноября по 23 января. На этот же период перекроют Итальянскую улицу на участке от Малой Садовой до Манежной площади и Кленовую улицу от Манежной до Инженерной. На отдельных отрезках Итальянской и Караванной улиц также запретят остановку и сузят проезжую часть.
На Дворцовой площади ограничения введут в несколько этапов. С 4 декабря по 15 января закроют проезд от Певческого моста до Миллионной улицы. На этом участке с 14 ноября по 4 декабря, а затем с 16 по 24 января будут запрещены остановка и сужена проезжая часть. С 4 декабря по 15 января аналогичные ограничения затронут Миллионную улицу у домов № 36-38.
Сама Рождественская ярмарка будет работать с 12 декабря по 10 января на Манежной, Дворцовой и Московской площадях, а также на Малой Садовой и Кленовой улицах. В прошлом сезоне ярмарку посетили почти 1,5 млн человек.