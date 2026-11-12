В Новороссийске поврежденную при атаке БПЛА многоэтажку восстановят до конца года

В Новороссийске планируют до 25 декабря 2026 года восстановить многоквартирный дом на улице Мурата Ахеджака, который пострадал во время атаки беспилотников в сентябре. При ударе повреждения получили 159 квартир. Об этом сообщила пресс-служба администрации города по итогам рабочего выезда главы Новороссийска Андрея Кравченко в Южный район.