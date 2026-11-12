В Новороссийске поврежденную при атаке БПЛА многоэтажку восстановят до конца года
В Новороссийске планируют до 25 декабря 2026 года восстановить многоквартирный дом на улице Мурата Ахеджака, который пострадал во время атаки беспилотников в сентябре. При ударе повреждения получили 159 квартир. Об этом сообщила пресс-служба администрации города по итогам рабочего выезда главы Новороссийска Андрея Кравченко в Южный район.
По словам мэра, привлеченный инвестор выполняет обязательства по восстановлению здания. Кравченко отметил, что задача состоит не только в устранении повреждений, но и в том, чтобы вернуть жильцам безопасные и комфортные условия проживания.
Сейчас ремонт проводят поэтапно. Рабочие восстанавливают наружные стены и фасад здания, вентиляционные каналы и инженерные системы. Также ведутся работы по замене остекления.
Многоэтажка получила повреждения в результате атаки беспилотников в ночь на 9 сентября. Тогда Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, основная часть ударов пришлась на Новороссийск.
В результате атаки погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Еще 29 жителей города получили ранения различной степени тяжести.