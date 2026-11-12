Парламент Карелии одобрил полный запрет продажи вейпов

«Отсрочка до 1 марта дает бизнесу возможность адаптироваться, а контролирующим органам — подготовиться. Действуем последовательно, без резких шагов, но и без затягивания. Федеральный закон дал регионам право на такой шаг. Мы им воспользовались. И сделали это не против бизнеса, а ради здоровья — прежде всего наших детей. Сладкий пар — не безобидная забава, а никотин и химия, которые формируют зависимость незаметно»,— подчеркнул Артур Парфенчиков.