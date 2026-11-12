Между Новороссийском и Владивостоком запустили железнодорожный контейнерный сервис

Перевозки по новому маршруту планируется выполнять с частотой до двух поездов в месяц. Сервис будет работать и в обратном направлении: в ближайшее время компания намерена отправить из Владивостока в Новороссийск первый регулярный состав с товарами народного потребления из стран Восточной и Юго-Восточной Азии.