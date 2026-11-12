Между Новороссийском и Владивостоком запустили железнодорожный контейнерный сервис
Транспортная группа FESCO запустила регулярный железнодорожный контейнерный сервис между Новороссийском и Владивостоком. Новый маршрут позволит отправлять грузы из южных регионов России в страны Азии через дальневосточные порты. FESCO входит в контур управления госкорпорации «Росатом».
Первые два контейнерных поезда с продукцией агропромышленного комплекса прибыли во Владивостокский морской торговый порт 9 и 10 ноября. Всего они доставили 304 TEU. Далее контейнеры отправят морской линией FESCO China Direct Line в порты Китая.
Перевозки по новому маршруту планируется выполнять с частотой до двух поездов в месяц. Сервис будет работать и в обратном направлении: в ближайшее время компания намерена отправить из Владивостока в Новороссийск первый регулярный состав с товарами народного потребления из стран Восточной и Юго-Восточной Азии.
Как сообщил исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Алексей Кравченко, новый маршрут расширяет возможности доставки грузов из южных регионов России на азиатские рынки. Регулярные железнодорожные перевозки группы уже охватывают Ростов-на-Дону, включая Батайск, и Краснодар. Новороссийск стал третьим логистическим центром юга страны, включенным в эту сеть.
По словам господина Кравченко, сервис также позволит доставлять импортные грузы из азиатских стран через дальневосточные порты непосредственно в Новороссийск. Интермодальная сеть FESCO связывает российские регионы с Китаем, Вьетнамом, Южной Кореей и другими странами Юго-Восточной Азии.