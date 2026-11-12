Метеорологическая зима в Краснодаре может не наступить
Краснодар может стать самым теплым крупным городом России предстоящей зимой: средняя температура за три зимних месяца здесь, согласно прогнозу «Яндекс Погоды», останется положительной. Это означает, что метеорологическая зима — период устойчивых отрицательных среднесуточных температур — может так и не наступить. При этом в краевой столице ожидается наибольшее среди крупных городов европейской части страны количество осадков.
В целом зима в большинстве крупных городов России прогнозируется теплее климатической нормы на 1–2,5 градуса. Одновременно во многих регионах ожидается увеличение количества осадков. Прогноз на основе ИИ-технологии «Метеум» подготовили метеорологи сервиса «Яндекс Погода».
Наиболее заметные температурные отклонения ожидаются на Камчатке, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири. В Петропавловске-Камчатском средняя температура сезона может превысить многолетнюю норму более чем на 5 градусов. В Казани, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Красноярске ожидается превышение как минимум на 2 градуса.
Близкой к климатической норме зима может оказаться в Якутске и Благовещенске. Хабаровск, согласно прогнозу, станет единственным крупным региональным центром, где сезон будет немного холоднее обычного.
Самым холодным месяцем почти во всех крупных городах страны станет январь. Исключением будет Петропавловск-Камчатский, где минимальные температуры ожидаются в феврале. Наиболее сильные морозы среди крупных региональных центров прогнозируются в Якутске — в январе и феврале.
В Москве средняя температура сезона превысит климатическую норму на 1,5–1,7 градуса. Самым мягким месяцем станет декабрь, январь прогнозируется умеренно морозным. Количество осадков в столице немного превысит многолетние показатели.
В Нижнем Новгороде и Самаре температура ожидается на 1,8–2 градуса выше нормы, а осадков выпадет на 15–20% больше обычного.