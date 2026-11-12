Метеорологическая зима в Краснодаре может не наступить

Наиболее заметные температурные отклонения ожидаются на Камчатке, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири. В Петропавловске-Камчатском средняя температура сезона может превысить многолетнюю норму более чем на 5 градусов. В Казани, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Красноярске ожидается превышение как минимум на 2 градуса.