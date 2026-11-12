Сергей Жестянников покинет пост главы Вологды и станет первым замом губернатора
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о кадровых перестановках в региональном правительстве и администрации Вологды. Нынешний глава города Сергей Жестянников возвращается на работу в областное правительство и займет должность первого заместителя губернатора.
Господин Жестянников будет курировать строительный комплекс и благоустройство региона.
«Сергей Геннадьевич Жестянников как один из самых эффективных руководителей, работающих в нашей команде, который умеет созидательно трансформировать реальность, он будет курировать строительный комплекс, благоустройство»,— отметил Георгий Филимонов на оперативном совещании в правительстве области.
Рекомендовать на должность главы Вологды губернатор намерен нынешнего заместителя главы города Руслана Ваниева.