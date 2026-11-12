Сергей Жестянников покинет пост главы Вологды и станет первым замом губернатора

«Сергей Геннадьевич Жестянников как один из самых эффективных руководителей, работающих в нашей команде, который умеет созидательно трансформировать реальность, он будет курировать строительный комплекс, благоустройство»,— отметил Георгий Филимонов на оперативном совещании в правительстве области.