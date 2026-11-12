Губернатор Кубани: жалоб от жильцов на качество капремонта стало кратно меньше
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным градостроительное развитие региона, экологию и модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры. Совещание прошло в Москве.
По словам главы региона, значительный жилищный фонд, коммунальная инфраструктура и дорожная сеть Кубани испытывают повышенную нагрузку, особенно в летний сезон, и требуют постоянного обновления. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и краевых программ.
В 2026 году в регионе запланировали капитально отремонтировать 571 многоквартирный дом и заменить 197 лифтов. По данным губернатора, эти работы практически завершены. Кроме того, модернизируют 165 км коммунальных сетей и обновляют 124 общественных пространства — парки, скверы, площади и пешеходные улицы.
За время действия региональной программы капитального ремонта на Кубани обновили более 8 тыс. многоквартирных домов. В следующем году на ремонт 700 домов и замену 77 лифтов предусмотрено 13,6 млрд руб.
Отдельно на совещании рассмотрели дорожные проекты. С 2019 года в Краснодарском крае отремонтировали 1,7 тыс. км дорог — более тысячи участков региональной и местной сети. В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы ведутся на 16 участках общей протяженностью почти 109 км.