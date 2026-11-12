Губернатор Кубани: жалоб от жильцов на качество капремонта стало кратно меньше

Отдельно на совещании рассмотрели дорожные проекты. С 2019 года в Краснодарском крае отремонтировали 1,7 тыс. км дорог — более тысячи участков региональной и местной сети. В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы ведутся на 16 участках общей протяженностью почти 109 км.