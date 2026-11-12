Уровень газификации Кубани достиг почти 85%
Уровень газификации Краснодарского края составляет почти 85%. Это значит, что газ пока провели не во все населенные пункты региона. Сейчас к голубому топливу подключено более 1,5 тыс. оздоровительных объектов Кубани. Об этом сообщили краевые власти.
12 ноября к газу подключили оздоровительный центр «Сибур-Юг» в Анапе. Теперь он сможет работать круглый год и принимать около 20 тыс. гостей ежегодно.
В центре продолжается масштабная реконструкция. Здесь строят новый спальный корпус, обновляют лечебные помещения, столовую и бассейны. Подключение к газу должно ускорить ремонтные работы и создать более комфортные условия для отдыхающих.
Власти Краснодарского края отметили, что продолжают вместе с компанией «Газпром» работать над увеличением уровня газификации региона. Кубань входит в число лидеров России по реализации президентской программы социальной газификации.