Каток в Новой Голландии откроется 21 ноября

Каток традиционно оборудуют на месте большого газона. Для посетителей подготовят теплую раздевалку и зону отдыха, а для тех, кто неуверенно стоит на коньках, будут доступны фигуры-помощники в виде медведей и пингвинов. В этом сезоне организаторы также обещают новое оформление сцены.