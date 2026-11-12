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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

Каток в Новой Голландии откроется 21 ноября

Зимний каток в Новой Голландии откроется 21 ноября. В день открытия на ледовом поле выступят несколько петербургских брасс-бендов, сообщили в группе общественного пространства во «ВКонтакте».
В день открытия на кате выступят петербургские брасс-бенды

В день открытия на кате выступят петербургские брасс-бенды

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Для гостей выступят Krewe Brass Band, ZeBrass Band и квартет Никиты Мочалина. На лед также выйдут аниматоры в костюмах лесных чудищ.
Каток традиционно оборудуют на месте большого газона. Для посетителей подготовят теплую раздевалку и зону отдыха, а для тех, кто неуверенно стоит на коньках, будут доступны фигуры-помощники в виде медведей и пингвинов. В этом сезоне организаторы также обещают новое оформление сцены.
В прошлом году каток в Новой Голландии открылся 15 ноября.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор