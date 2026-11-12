В Московском районе Петербурга снесли 122 постройки СНТ «Пулково-2»
На территории СНТ «Пулково-2» в Московском районе Петербурга снесли около 122 построек, в том числе садовые дома, хозяйственные сооружения и теплицы. Информацией об этом поделилась пресс-служба комитета по контролю за имуществом (ККИ).
Снос построек является частью мероприятий по обустройству земельных участков в Московском районе города. Работы проводятся поэтапно с учетом фактической ситуации на территории. В первую очередь демонтируют постройки. Затем приступят к вывозу образовавшегося строительного мусора.
Специалисты ККИ проводят индивидуальную работу с гражданами по удалению с территории незаконных построек, оказывают им необходимое содействие. В приоритете — договориться с людьми о добровольном освобождении земельных участков.
«В частности, от 12 граждан получены расписки, подтверждающие самостоятельный вывоз имущества с занимаемых участков. Еще один гражданин заключил соглашение о добровольном освобождении земельного участка, предусматривающее в том числе самостоятельный демонтаж расположенных на нем строений»,— отметили в ККИ.
В сообщении пресс-службы комитета сказано, что речь идет о земельных участках, которые находятся в собственности Санкт-Петербурга. Правовые основания для их использования гражданами отсутствуют. Любое строительство на участках, предназначенных для огородничества, нарушает законодательство.