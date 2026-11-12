В Москве задержали пятерых уроженцев Дагестана по делу о разбое
Полиция Москвы задержала пятерых уроженцев Дагестана в возрасте от 19 до 26 лет по подозрению в разбойном нападении на 21-летнего жителя столицы. Ущерб от нападения составил около 200 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
По данным полиции, потерпевшего нашли через анкету на одном из агрегаторов частных услуг, где он указал, что владеет иностранными языками. Подозреваемые предложили ему работу переводчиком и назначили встречу в торговом центре на Пресненской набережной.
Во время разговора москвич отказался от предложенных условий. После этого, как считает следствие, его избили и показали предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Нападавшие забрали смартфон, сумку-борсетку, обложку для паспорта и наличные деньги.
Двоих подозреваемых задержали неподалеку от места происшествия, еще троих — в съемной квартире в 1-м Грайвороновском проезде. При обыске полицейские изъяли похищенные вещи и предполагаемое орудие преступления, направленное на баллистическую экспертизу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Всем пятерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция проверяет их возможную причастность к другим преступлениям и устанавливает вероятных соучастников.