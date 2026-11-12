В Москве задержали пятерых уроженцев Дагестана по делу о разбое

Полиция Москвы задержала пятерых уроженцев Дагестана в возрасте от 19 до 26 лет по подозрению в разбойном нападении на 21-летнего жителя столицы. Ущерб от нападения составил около 200 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.