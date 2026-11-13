Сотрудники ЛУКОЙЛа и студенты ПГНИУ провели уборку на озере Нюхти
Студенты, преподаватели географического факультета ПГНИУ и члены Пермского краевого отделения Русского географического общества вместе с сотрудниками ЛУКОЙЛа провели очистку береговой линии озера Нюхти в Красновишерском округе. Этот уникальный природный объект расположен на территории цеха по добыче нефти и газа №12 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», поэтому месторождение носит название Озерное.
Нефтяники продемонстрировали участникам экосубботника, что добыча нефти на особо охраняемой территории ведется с использованием самых современных природосберегающих технологий: Компания применяет высокотехнологичное оборудование, гидромониторинговые скважины контролируют подземные воды, а все кустовые площадки выстланы специальной пленкой, полностью исключающей попадание нефтесодержащей жидкости в таежное озеро.
Каждый год при поддержке Компании ученые Пермского государственного национального исследовательского университета проводят на Озерном месторождении экологический мониторинг. В прошлом году ученики летней школы «Устойчивое развитие Верхнекамья» под руководством ученых зафиксировали на месторождении виды лишайников, которые указывают на высокое качество воздуха, а еще визуально идентифицировали большого кроншнепа – птицу, занесенную в Красную книгу.
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