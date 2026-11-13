Сотрудники ЛУКОЙЛа и студенты ПГНИУ провели уборку на озере Нюхти

Каждый год при поддержке Компании ученые Пермского государственного национального исследовательского университета проводят на Озерном месторождении экологический мониторинг. В прошлом году ученики летней школы «Устойчивое развитие Верхнекамья» под руководством ученых зафиксировали на месторождении виды лишайников, которые указывают на высокое качество воздуха, а еще визуально идентифицировали большого кроншнепа – птицу, занесенную в Красную книгу.