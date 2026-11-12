Объем производства пищевой промышленности Чувашии превысил 60 млрд рублей
За девять месяцев индекс производства пищевой промышленности Чувашии вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем производства превысил 60 млрд руб., сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.
Производство мясной продукции увеличилось на 18,8%, молочной — на 24,5%, растительных и животных масел и жиров — на 10,1%. Выпуск сыра вырос на 175,1%, до 15,8 тыс. тонн, сметаны — на 26,7%, до 3,7 тыс. тонн, кисломолочной продукции — на 18,1%, до 21 тыс. тонн.
Производство подсолнечного масла достигло 15 тыс. тонн, что на 8,2% больше, чем годом ранее.
На модернизацию 20 предприятий пищевой промышленности и переработки в этом году направили более 343 млн руб. из республиканского и федерального бюджетов. Средства выделили, в частности, на закупку оборудования.