Объем производства пищевой промышленности Чувашии превысил 60 млрд рублей

Производство мясной продукции увеличилось на 18,8%, молочной — на 24,5%, растительных и животных масел и жиров — на 10,1%. Выпуск сыра вырос на 175,1%, до 15,8 тыс. тонн, сметаны — на 26,7%, до 3,7 тыс. тонн, кисломолочной продукции — на 18,1%, до 21 тыс. тонн.