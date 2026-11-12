В Башкирии усилили связь для любителей горнолыжного отдыха

«Банное традиционно входит в число наиболее востребованных зимних курортов страны. Как показывают наши большие данные, сюда активно приезжают не только башкортостанцы и челябинцы, но и лыжники и сноубордисты из Свердловской, Тюменской, Самарской областей, Татарстана и ХМАО-Югры. Дополнительные объекты связи позволят отдыхающим пользоваться цифровыми сервисами без задержек и зависаний в часы пиковых нагрузок во время предстоящего высокого сезона», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Максим Загинай.